Дороги місцевого значення передадуть регіональній владі з 2018 року - закон

Верховна Рада України ухвалила закон про проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") в управління місцевим органам влади.

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За ухвалення законопроекту №0954 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування за основу і в цілому проголосували 248 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект під час засідання Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що цей закон набуде чинності з 1 січня 2018 року разом із законом про створення дорожнього фонду, який Рада ухвалила сьогодні кількома годинами раніше.

Дубневич також повідомив, що ухвалення цього документа дозволить місцевим органам влади самим вирішувати, які дороги треба ремонтувати в першу чергу. Разом з тим, місцевій владі, крім передачі частини доріг, буде також передано і відповідне фінансування, яке закладено в ухваленому Радою законі про створення дорожнього фонду.

Крім того, депутат також повідомив, що документ передбачає можливість укладати довгострокові договори з підрядниками на утримання доріг до 7 років і застосовувати принципи контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC під час будівництва та реконструкції доріг.

"Їх особливістю є наявність незалежних кваліфікованих інженерів-консультантів, які здійснюють оцінку технічного стану доріг та якості дорожніх робіт", - додав Дубневич.

Як повідомляв УНІАН, у серпні міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури планує запровадити перевірку якості будівництва і ремонту доріг за міжнародними стандартами системи FIDIC до кінця цього року.

Даний законопроект про передачу доріг місцевого значення в управління місцевій владі був ухвалений Радою в першому читанні 8 жовтня 2013 року.

Наприкінці листопада 2015 року Верховна Рада України відклала розгляд цього законопроекту, зазначивши, що цей документ необхідно розглядати в комплексі з законопроектом, який передбачає створення дорожнього фонду як джерела фінансування ремонту і будівництва доріг, оскільки необхідно вирішити не тільки питання передачі доріг, а й питання передачі фінансування для їх утримання.