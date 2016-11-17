У Гройсмана передумали ліквідовувати держхолдинг "Автомобільні дороги України"

Кабінет міністрів України має намір скасувати ліквідацію державного холдингу «Автомобільні дороги України», розпочату влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновити роботу компанії. Як повідомляє прес-служба уряду, про це сказав віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон під час поїздки в Одеську область.

«Ми зупиняємо процедуру ліквідації ДАК «Автомобільні дороги України», будемо відновлювати її, нарощувати і технічні можливості, і підвищувати зарплату, і посилювати фахівцями», - цитує прес-служба Кістіона.

За словами віце-прем'єра, робота держхолдингу - це експлуатація та утримання автодоріг країни.

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«У нас дуже амбітні завдання на 2017 рік, але наші дорожньо-експлуатаційні організації мають забезпечити рівень експлуатації. Якщо є відповідний технічний та людський рівень, то можна виконувати роботи з реконструкції, капітального ремонту, будівництва. І на моє глибоке переконання, серйозними об'єктами капітального ремонту та реконструкції мають займатися спеціалізовані організації, які залучатимуться через процедуру тендерів і систему ProZorro», - сказав Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, відновити роботу ДАК «Автомобільні дороги України» Кабмін планував ще на засіданні 16 листопада, проте це питання так і не було включено до порядку денного роботи уряду.

Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" в 2015 році скоротила чистий збиток на 7% порівняно з результатом 2014 року - до 215,749 млн грн.