На Дніпропетровщині водії вантажівок перекрили дорогу (фото, відео)

У Дніпропетровській області водії вантажівок перекрили дорогу у Придністровську у зв’язку з тим, що їм заборонили проїзд цим населеним пунктом, пише «Информатор».

Зазначається, що перед Придніпровськом встановили знак, який забороняє проїзд вантажному транспорту населеним пунктом.

Наразі проїжджати вантажівкам тепер пропонується через селище Чаплі. Однак водії вантажівок не задоволені таким розкладом, і сьогодні організували акцію протесту.

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Водії зазначають, що запропонована дорога в об’їзд знаходиться в незадовільному стані.

Нагадаємо, голова Мінінфраструктури зазначив, що вантажівки в період рясного снігопаду ускладнювали роботу техніки та перешкоджали розчищенню доріг.

Міністерство інфраструктури України зазначає проблему безконтрольного руху великогабаритного автотранспорту на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на введені обмеження руху, у зв'язку з чим ініціює введення штрафів.

"Коли було введено заборону для великовантажного транспорту на рух по автодорогах окремих областей, то вони продовжували рух. Таке традиційне українське "всім заборонено, а я ще проскочу". Такого більше "я ще проскочу" не буде", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, додавши, що вантажівки в період рясного снігопаду ускладнювали роботу техніки і перешкоджали розчищення доріг.