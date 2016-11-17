Депутати зробили крок до впровадження електронного квитка у транспорті

За ухвалення законопроекту №4121 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» у першому читанні за основу проголосували 227 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект на засіданні Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті сприятиме підвищенню прозорості обліку фактично наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, виключенню можливості використання фальшивих проїзних документів, зменшенню експлуатаційних витрат перевізників на організацію і контроль збору виручки.

Як відзначається в пояснювальній записці, місцеві органи влади повинні мати повноваження впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду в міському транспорті незалежно від форм власності й самостійно визначати порядок їх функціонування.

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Також електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість державного транспорту і, як наслідок, привести до скорочення потреби бюджетного фінансування.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив до 2017 року забезпечити міський електротранспорт електронними засобами безготівкової оплати проїзду. Дане рішення міститься в постанові уряду від 20 січня 2016 року «Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року».

Раніше виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Меріло зазначала, що вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 млн євро.

17 листопада Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з міською владою Львова про виділення кредиту у розмірі 10 млн євро на впровадження в місті автоматизованої системи оплати проїзду, яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також електронних карток.

Львівська міська влада зазначали, що впровадження електронного квитка дозволить збільшити дохідність підприємств транспорту на 30-40%.