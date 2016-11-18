В Мінінфраструктури розповіли, коли і за чий кошт будуватимуть платні дороги

«До платних доріг в Україні ще рік-два точно. Для цього треба ще напрацювати певні законодавчі рамки, зокрема закон про концесію», – сказав в ефірі Громадського міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, для будівництва таких доріг шукатимуть інвесторів, а ті дороги, які вже є, залишаться безкоштовними.

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«Всі дороги в Україні є безкоштовними і не підлягатимуть ревізії. В інших випадках інвестор може паралельно збудувати платну дорогу, і може приносити економічний зиск», – зауважив міністр.

Раніше Омелян сказав, що в Україні можуть з'явитися платні приватні дороги. За його словами, європейські та китайські інвестори зацікавлені у будівництві концесійних доріг в Україні.