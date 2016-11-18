Volkswagen скоротить 30 тисяч співробітників до 2025 року

Нову стратегію розвитку представив у п'ятницю концерн Volkswagen: автовиробник збирається до 2025 року вкласти 3,5 мільярда євро в модернізацію виробництва і провести "соціально прийнятне" скорочення робочих місць, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз компанії.

"Концерн має намір скоротити 30 тисяч співробітників по всьому світу, в тому числі 23 тисячі ФРН. Завдяки режиму економії та підвищення ефективності роботи в усіх галузях і на всіх виробництвах в Німеччині VW очікує позитивного річного ефекту, починаючи з 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Також концерн стимулюватиме доходи у регіонах за межами Німеччини, які очікуються на рівні близько 700 мільйонів євро на рік. Загальна прибуток, згідно нової стратегії, має скласти 3,7 мільярда євро з 2020 року.

"Завдяки новій стратегії, продуктивність праці на заводах в Німеччині підвищиться майже на 25%, операційний прибуток має зрости на 4% до 2020 року. Volkswagen має намір вкладати значні кошти в нові технології, електромобілі і цифрові технології. У цій області концерн збирається створити близько 9 тисяч нових робочих місць", - підкреслює видання.

Нова стратегія прийнята правлінням та радою VW в Вольфбурге.