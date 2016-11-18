У Мінінфраструктури пообіцяли прокласти нову залізничну гілку із Закарпаття в Угорщину

Міністерство інфраструктури України розробляє проект по з'єднанню Закарпаття з Угорщиною залізничною колією європейського стандарту.

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на главу відомства Володимира Омеляна, який зараз перебуває з робочим візитом у Закарпатській області.

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"Ми розробляємо нове залізничне сполучення з Угорщини в Мукачево. Це повинна бути вузька колія європейського стандарту. Сподіваюся, це буде зручно для жителів регіону і у нас буде хороший результат в плані залізничного та авіаційного сполучення", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у рамках візиту в Закарпатську область міністр Омелян також відвідав міжнародний аеропорт "Ужгород", зазначивши, що зараз вирішується питання про обслуговування польотів з цього аеропорту, щоб повноцінно запустити його в роботу навесні 2017 року.