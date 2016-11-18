АМКУ розібрався з аукціоном "Укрзалізниці" по закупівлі дизпалива: допуск WOG виключено

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав публічну акціонерну компанію "Укрзалізниця" в особі її філії "Центр забезпечення виробництва» скасувати рішення про допуск однією з найбільших АЗС мереж "ВОГ Аеро Джет" до аукціону по закупівлі 4,2 тисячі тонн дизпалива з очікуваною вартістю 88,5 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала державний уповноважений АМКУ Агія Загребельская, коментуючи рішення відомства після розгляду відповідної скарги від компанії "Трейд Коммодити".

"Пропозиція "ВОГ Аеро Джет" не відповідала вимогам документації і повинно було бути відхилена замовником", - написала вона.

За словами Загребельской, в тендерній пропозиції "ВОГ Аеро Джет" були відсутні зразки документів виробників.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Антимонопольний комітет відмовив у задоволенні скарги компанії "ВОГ Аеро Джет" на порушення при проведенні "Укрзалізницею" тендеру із закупівлі понад 14 тисяч тонн дизельного палива для потреб залізниць.

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері держзакупівель 25 серпня прийняла рішення відмовити в задоволенні зазначеної скарги, оскільки доводи скаржника були спростовані матеріалами, наданими "Укрзалізницею".

З початку року "Укрзалізниці" постачають дизпаливо кілька постачальників - одна з найбільших АЗС мереж "ВОГ Аеро Джет", що входить в українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", "ОККО-Бізнес Контракт", "Елемент Нафта" і "Торговий Дім "Сокар Україна".