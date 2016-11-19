На кордоні з Угорщиною побудують новий транспортний коридор - Москаль

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті голови Закарпатської обласної державної адміністрації Генадія Москаля.

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За даними Москаля, домовленості про будівництво пропускного пункту було досягнуто в рамках поїздки міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на Закарпаття.

«Джерела фінансування будівництва української ділянки дороги до с.Дийда визначені – це кошти уряду Угорщини, які будуть надані Україні в рамках кредитної угоди.

Міністерство інфраструктури України отримало від уряду повноваження підписати договір на кредитну угоду в сумі 50 мільйонів євро. Цих коштів вистачить і на будівництво під’їзної дороги до с.Дийда, і на будівництво Берегівської об’їзної дороги», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, практично весь вантажний автотранспортний потік з України в Угорщину буде направлено через новий КПП.

Очікується, що остаточні рішення щодо будівництва нового транспортного коридору будуть прийняті наступного тижня під час офіційного візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Будапешта й переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.