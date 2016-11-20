"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", передає ТСН.

У разі необхідності, кількість поїздів напередодні Нового року буде додатково збільшена. Додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня.

№ 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня.

№ 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси – 30 грудня.

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Крім того, у передноворічний період "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування п'яти поїздів:

№ 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси – 25, 27, 29 та 31 грудня.

№ 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня.

№ 136 Одеса – Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців – 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня.

№ 148 Одеса – Київ, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва – 25, 27, 29, 31 грудня.

№ 95/96 Черкаси – Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова – 31 грудня.