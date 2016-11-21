У центрі Києва перекриті вулиці у зв'язку із заходами до річниці Євромайдану - Нацполіція

У центрі Києва сьогодні з 6:30 ранку перекриті вулиці у зв’язку із проведенням заходів до Дня гідності і свободи. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зокрема, зазначається, що рух транспорту обмежено на таких вулицях:

- частина вул. Хрещатик: від вул. Б. Хмельницького до пл. Європейської;

- вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності;

- вул. Архітектора Городецького;

- вул. Б. Грінченка.

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Крім цього, безпеку під час заходів до річниці Євромайдану будуть забезпечувати майже 18 тисяч правоохоронців.

«Для забезпечення публічного порядку буде залучено майже 15 тисяч поліцейських та 3 тисячі нацгвардійців», - повідомили у Нацполіції.

Нагадаємо, крім цього у Києві сьогодні будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження. Окрім того, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро «Хрещатик» до вулиці Інститутська.