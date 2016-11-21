У центрі Києва утворились затори через перекриті вулиці

Як повідомляє УНІАН,у зв’язку із перекриттям частини вул. Хрещатик - від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі - на вулиці Грушевського велика кількість автомобілів стоїть у заторах.

Вулиця Хрещатик зі сторони Європейської площі перекрита поліцейськими автомобілями.

У столичному метро попереджають про закриття входу та виходу із станції «Хрещатик» до вулиці Інститутська. Втім, на сайті метрополітену зауважується, що «для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції «Хрещатик» до вулиці Інститутська».

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сьогодні з 06.30 перекриті вулиці у зв’язку із проведенням заходів до Дня гідності і свободи. Рух транспорту обмежено на вул. Хрещатик: від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі; вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності; вул. Архітектора Городецького; вул. Б. Грінченка.

За даними поліції, безпеку під час заходів до річниці Євромайдану забезпечуватимуть майже 18 тис. правоохоронців.

Крім того, внесені зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження.

Як відомо, Україна сьогодні, 21 листопада, відзначає День гідності та свободи. Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада України, яка на 25 травня призначила вибори президента України. На цих виборах переміг Петро Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.