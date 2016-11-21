Польський Люблін планують з'єднати зі Львовом залізницею

У Люблінському воєводстві Польщі розглядають можливість налагодження залізничного сполучення між Любліном і Львовом через Хребенне, пише ЦТС з посиланням на підсумки зустрічі маршалка Люблінського воєводства Славоміра Сосновскі з керівництвом Львівської області.

Зазначається, що поляки мають намір модернізувати ділянку залізниці Люблін-Замосць і бачать перспективу в продовженні цієї лінії до Львова.

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"Варто було б налагодити краще комунікаційне і транспортне сполучення між Львівщиною та Люблінським воєводством. Зі свого боку, звертаємо увагу на залізничне сполучення. Ми, зокрема, маємо намір модернізувати колію на відрізку Люблін-Замосць. Також вважаємо, що варто було б реалізувати проект, який передбачатиме продовження цієї колії до Львова через Томашів і Хребенне ", - заявив Славомір Сосновскі.