Імпорт легкових авто до України зріс на третину

Імпорт легкових автомобілів до України в січні-вересні 2016 року зріс на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 56,9 тис. штук, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за 9 місяців легкових автомобілів становила 988 млн дол.

При цьому в асоціації уточнили, що на покупку за кордоном автомобілів з пробігом українці витратили 93,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, імпорт легкових автомобілів до України в І півріччі зріс на 34% – до 35,5 тис. авто.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів до Україну в 2015 році скоротився на 41% – до 86,49 тис. одиниць загальною вартістю понад 1 млрд дол. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 раза менше, ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 млн дол.