Ердоган пообіцяв "дати вказівки", щоб турецькі кораблі не входили до портів Криму

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

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За словами Андрія Парубія, співрозмовники торкнулися питання про "неформальний захід турецьких кораблів у порти Севастополя".

У цьому контексті президент Туреччини зазначив, що "якщо навіть це відбувалося неформально, він дасть всі необхідні вказівки, щоб такого не могло відбуватися в будь-якому форматі".

У листопаді 2016 року в Держдумі РФ заявили, що Туреччина приймає прямий пором з окупованого Росією Севастополя в Зонгулдак, незважаючи на офіційне невизнання анексії Криму. За словами депутата" Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека, до листопада 2015 року пором "Варяг" виходив з Севастополя, йшов до Новоросійська, де оформлювалися відповідні суднові документи і тільки після цього він йшов в порт, тому що документацію, заповнену в Криму, турецька сторона не приймала.

Тепер же, як стверджує "депутат", пряме сполучення відновилося в листопаді 2016 року пором "Варяг" здійснив перший рейс безпосередньо з Севастополя в Зонгулдак з документами, оформленими в Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.