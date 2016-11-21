Ердоган пообіцяв "дати вказівки", щоб турецькі кораблі не входили до портів Криму
Президент Туреччини дасть "необхідні вказівки", щоб турецькі кораблі не заходили до портів окупованого Криму.
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
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За словами Андрія Парубія, співрозмовники торкнулися питання про "неформальний захід турецьких кораблів у порти Севастополя".
У цьому контексті президент Туреччини зазначив, що "якщо навіть це відбувалося неформально, він дасть всі необхідні вказівки, щоб такого не могло відбуватися в будь-якому форматі".
У листопаді 2016 року в Держдумі РФ заявили, що Туреччина приймає прямий пором з окупованого Росією Севастополя в Зонгулдак, незважаючи на офіційне невизнання анексії Криму. За словами депутата" Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека, до листопада 2015 року пором "Варяг" виходив з Севастополя, йшов до Новоросійська, де оформлювалися відповідні суднові документи і тільки після цього він йшов в порт, тому що документацію, заповнену в Криму, турецька сторона не приймала.
Тепер же, як стверджує "депутат", пряме сполучення відновилося в листопаді 2016 року пором "Варяг" здійснив перший рейс безпосередньо з Севастополя в Зонгулдак з документами, оформленими в Криму.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.