Пілоти Lufthansa 23 листопада проведуть добовий страйк

Про це повідомляється на сайті профспілки Vereinigung Cockpit (VC), що об'єднує пілотів і бортпровідників німецьких авіаперевізників, передає РБК.

З повідомлення випливає, що через страйк будуть скасовані внутрішні і міжнародні рейси авіакомпанії з Німеччини.

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Співробітники Lufthansa вимагають змінити існуючі тарифні угоди про зарплаті між ними і компанією, зокрема, збільшення зарплати на 22% протягом більш ніж п'яти з половиною років для пілотів Lufthansa, її дочірньої компанії Germanwings і вантажного підрозділу Lufthansa Cargo.

Як зазначає профспілка, це 14-й за рахунком страйк у Lufthansa з квітня 2014 року. За весь період спору між авіаперевізником та профспілкою були скасовані приблизно 8 тис. рейсів, фінансовий збиток компанії від страйків оцінюють в €300 млн.