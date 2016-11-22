Lufthansa скасувала майже 900 рейсів через страйк пілотів

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала близько 870 рейсів через добовий страйк пілотів та бортпровідників, який відбудеться 23 листопада, повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-службу компанії.

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"Напередодні про плани провести страйк оголосив німецька профспілка Cockpit (VC), що об'єднує пілотів і бортпровідників. Профспілка більше п'яти років веде переговори з Lufthansa про щорічне коригування заробітної плати на 3,66%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в компанії, 23 листопада, в середу, будуть виконані 2124 з близько 3000 запланованих коротких і довгих авіарейсів. Без зміни в розкладі буде здійснено рейси компаній Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss та Brussels Airlines.

Прес-служба аеропорту "Бориспіль" повідомляє, що через страйки було скасовано вісім рейсів з Києва у Франкфурт та Мюнхен.

Зазначається, що авіакомпанія скасувала у "Борисполі" рейси Київ-Мюнхен у 06:25 15:50, Мюнхен-Київ в 15:00 і 22:35, Київ-Франкфурт до 06:00 і 14:05, Франкфурт-Київ у 13:15, 20:35.

"Детальнішу інформацію по заміні скасованих рейсів, будь ласка, уточнюйте у авіакомпанії-перевізника", - зазначили представники аеропорту.

У жовтні авіакомпанія скасувала близько 380 рейсів через схожий страйк.