Гендиректор Ryanair повідомив про плани зробити квитки на авіарейсах безкоштовними
Найбільша в Європі авіакомпанія Ryanair оголосила про плани створити нульові тарифи для багатьох місць на рейсах за рахунок доходів від спільної виручки з аеропортами, у які лоукостер приваблює пасажирів.
Про це повідомив генеральний директор компанії Майкл О'Лірі, передає republic.ru з посиланням на The Guardian.
«Завдання, яке стоїть перед нами в майбутньому, полягає в продовженні зниження цін на авіаквитки. Я думаю, що в найближчі 5-10 років авіаквитки Ryanair стануть безкоштовними, у цьому випадку рейси будуть заповнені, і ми зможемо отримувати дохід спільно з аеропортами, через які ці люди будуть проходити», – сказав О'Лірі.
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О'Лірі додав, що авіакомпанія планує отримувати частку від продажів і в роздрібних магазинах аеропортів. Також зробити авіаквитки безкоштовними дозволить скорочення або скасування різних зборів, які зараз доводиться оплачувати компанії.
Також він уточнив, що навряд чи нульові тарифи з'являться в таких великих аеропортах, як лондонський Хітроу. Безкоштовні місця на авіарейсах можуть з'явитися у співпраці з невеликими європейськими аеропортами, які зацікавлені в збільшенні пасажиропотоку.
Ryanair – одна з найбільших в Європі авіакомпаній за кількістю перевезених пасажирів. У 2016 році ірландський лоукостер розраховує перевезти 119 мільйонів людей.