На кордоні з Польщею у чергах в пункти пропуску застрягли майже 900 автомобілів

В чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею за станом на 06:00 23 листопада перебуває 890 автомобілів.

Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

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Зокрема, в пункті пропуску "Краковець" стоять 270 автомобілів, "Устилуг" – 250, "Рава-Руська" та "Шегині" по 100 автомобілів, "Ягодин–авто" - 80, "Грушів" та "Смільниця" за 40 авто, а на ПП "Угринів" – 10 авто.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Вилок" в черзі стоїть 35 автомобілів.

На кордоні з Румунією і Молдовою черг немає.