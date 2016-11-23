На кордоні з Польщею у чергах в пункти пропуску застрягли майже 900 автомобілів
08:30, 23 листопада 2016Транспорт/Звя'зок
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Найбільші автомобільні черги зафіксовані у ПП "Краковець".
Загалом в чергах стоять більше 700 автомобілів / фото УНІАН
В чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею за станом на 06:00 23 листопада перебуває 890 автомобілів.
Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
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Зокрема, в пункті пропуску "Краковець" стоять 270 автомобілів, "Устилуг" – 250, "Рава-Руська" та "Шегині" по 100 автомобілів, "Ягодин–авто" - 80, "Грушів" та "Смільниця" за 40 авто, а на ПП "Угринів" – 10 авто.
На кордоні з Угорщиною в ПП "Вилок" в черзі стоїть 35 автомобілів.
На кордоні з Румунією і Молдовою черг немає.
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