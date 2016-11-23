Volkswagen не поставлятиме в США дизельні авто - ЗМІ

Німецький автоконцерн Volkswagen не має наміру поставляти в США автомобілі з дизельними двигунами після так званого "дизельного скандалу", пов'язаного з порушеннями екологічних норм США, повідомляє Росбалт.

"Ми зараз виходимо з того, що більше не поставлятимемо в США автомобілі з дизельними двигунами", - заявив газеті Handelsblatt голова бренду Volkswagen Герберт Дісс.

Також видання нагадує, що продажі дизельних автомобілів були зупинені ще восени минулого року.

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Минулого тижня на автосалоні в Лос-Анджелесі голова ради директорів північноамериканського регіонального філії групи компаній Volkswagen Хинрик Вебкен визнав, що продажі дизельних автомобілів в США "не повернуться на колишню величину". Він зазначив, що компанія приділятиме більше уваги виробництву електромобілів, адже за ними майбутнє.

У вересні 2015 року автоконцерн опинився в центрі скандалу ("дизельгейт") після того, як влада США звинуватила компанію в підробці результатів при тестуванні автомобілів з дизельним двигуном на викид шкідливих речовин. Загалом "дизельний скандал" торкнувся понад 11 мільйонів автомобілів Volkswagen в світі. Концерн визнав, що встановлював на свої автомобілі спеціальну програму, яка сильно занижувала результати тестування. У жовтні 2016 року суд затвердив компенсації держорганам і споживачів США в розмірі 14,7 мільярда доларів.