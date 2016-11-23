Toyota відкликає в США майже 750 тисяч мінівенів
Причиною відкликання авто компанією став дефект зсувних дверей, через що вони можуть відкриватися під час руху.
Японський автомобілебудівний гігант Toyota оголосив про відкликання 744 тисяч мінівенів Sienna в США, повідомляє Росбалт.
Видавництво зазначає, що причиною для цього став дефект зсувних дверей.
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"За даними CNBC, через дефект двері можуть відкриватися під час руху. Це відбувається, коли щось перешкоджає ходу дверей і виникає перевантаження ланцюга. У випадках, якщо подібна ситуація відбувається при відкритій засувці двері, можливо її мимовільне відкриття на ходу", - йдеться в повідомленні.
Зараз Toyota розробляє способи вирішення цієї проблеми.
Раніше італо-американський виробник Fiat Chrysler Automobiles (FCA) оголосив про відкликання близько 90 тисяч автомобілів у США, Канаді і Мексиці. Це пов'язано з витоком палива, а також з можливими стрибками напруги в механізмі, що регулює роботу двірників на лобовому склі.