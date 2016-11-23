Toyota відкликає в США майже 750 тисяч мінівенів

Японський автомобілебудівний гігант Toyota оголосив про відкликання 744 тисяч мінівенів Sienna в США, повідомляє Росбалт.

Видавництво зазначає, що причиною для цього став дефект зсувних дверей.

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"За даними CNBC, через дефект двері можуть відкриватися під час руху. Це відбувається, коли щось перешкоджає ходу дверей і виникає перевантаження ланцюга. У випадках, якщо подібна ситуація відбувається при відкритій засувці двері, можливо її мимовільне відкриття на ходу", - йдеться в повідомленні.

Зараз Toyota розробляє способи вирішення цієї проблеми.

Раніше італо-американський виробник Fiat Chrysler Automobiles (FCA) оголосив про відкликання близько 90 тисяч автомобілів у США, Канаді і Мексиці. Це пов'язано з витоком палива, а також з можливими стрибками напруги в механізмі, що регулює роботу двірників на лобовому склі.