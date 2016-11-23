Україна пропонує Японії запустити прямий авіарейс Київ-Токіо

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, відповідні пропозиції було озвучено під час робочого візиту до Японії урядової делегації на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Кубівим, до складу якої також увійшов заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.

«У разі збільшення пасажиропотоку між Японією і Україною Міністерство інфраструктури запропонувало розглянути проект Угоди про повітряне сполучення та відкриття прямого авіарейсу між Києвом і Токіо», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в міністерстві, під час візиту (21-23 листопада) було проведено зустрічі з Японським агентством з міжнародного співробітництва (JICA), Японською організацією міжнародної торгівлі (JETRO), а також найбільшими компаніями, які входять в Японську федерацію бізнесу (KEIDANREN).

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За інформацією прес-служби, Довгань обговорив проекти залучення японських інвестицій в транспортну інфраструктуру України. Зокрема, обговорювалося будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у Миколаєві та розвиток портової інфраструктури Одеської і Миколаївської областей - днопоглиблювальні роботи і реконструкція причалів.

«Сторони домовились узгодити експертний звіт JICA з вивчення логістичного потенціалу транспортної системи півдня України, включаючи проект надання кредиту на будівництво мосту в Миколаєві до червня 2017 року, і організувати участь японських компаній в інвестиційних проектах в Україні», - йдеться в повідомленні.