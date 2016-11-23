"Укрзалізниця" запустить ще один потяг Київ – Маріуполь

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 22 грудня запустить нічний потяг №184/183 за маршрутом Київ - Маріуполь завдяки проведеній раніше реконструкції залізничної ділянки Запоріжжя - Комиш-Зоря – Волноваха, повідомили в прес-службі компанії.

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«Запуск ще одного потяга між столицею і Маріуполем став можливим завдяки реконструкції ділянки Запоріжжя - Комиш-Зоря - Волноваха, яку залізничники провели в цьому році. Це соціально важливий напрямок, і, призначаючи цей потяг, ми пропонуємо пасажирам ще один, додатковий, варіант зручно дістатися з Маріуполя до Києва, адже потяг робитиме лише кілька зупинок, і буде в зручний час відправлення та прибуття до столиці», - цитує прес-служба голову правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна.

Зокрема, потяг № 184/183 Київ - Маріуполь категорії «нічний швидкий» відправлятиметься зі столиці з 22 грудня по парних числах через день о 18:53 і прибуватиме до Маріуполя наступного дня о 12:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 23 грудня через день по непарних числах о 17:46 і прибуватиме до столиці о 12:08.

Потяг здійснюватиме зупинки у Запоріжжі й Дніпрі. У складі потяга 15 вагонів: плацкартні, купейні та СВ.

У прес-службі підкреслили, що квитки на цей потяг найближчим часом будуть доступні на офіційному онлайн-сервісі «Укрзалізниці» з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

За даними прес-служби, на даний час на цьому напрямку курсує потяг № 84.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада відбулося відкриття руху потягів на реконструйованій у цьому році залізничниками ділянці Комиш-Зоря - Волноваха у напрямку Запоріжжя – Маріуполь. Завдяки реконструкції ділянки її пропускна здатність збільшилася до 23 пар вантажних і 4 пасажирських потягів на добу.