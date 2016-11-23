В Україні планують побудувати нову дорогу до Угорщини

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийнято керівництвом «Укравтодору» після спільного з угорською стороною огляду інфраструктури на українсько-угорському кордоні.

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«За результатами огляду було прийнято рішення про будівництво нової траси. Це дозволить поєднати дві дороги першої категорії і значно покращить транспортне сполучення між Україною і Європою, оскільки на сьогоднішній день на українсько-угорському кордоні пропускати вантажний транспорт до Угорщини та інших країн ЄС здатний тільки міжнародний пункт «Тиса - Чоп - Захонь», - сказано в повідомленні.

Зокрема, «Укравтодор» розглядає два варіанти можливого транспортного сполучення між країнами: реконструкція та розширення вже існуючого пропускного пункту "Лужанка", дорога на підході до якого пролягає через щільно забудовані вулиці Берегово і в даний час працює виключно для легкового транспорту, або другий варіант, який передбачає будівництво нового КПП біля населеного пункту Дийда.

У прес-службі відзначили, що в даний час на території Угорщини спорудження автомагістралі М-3 майже наблизилися до кордону з Україною.

«Для подальшого продовження робіт угорська сторона погоджує терміни, щоб синхронізувати будівництво підходів до перетину на спільному кордоні», - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, керівництво держагентства веде переговори про будівництво нового пропускного пункту "Надьогодош - Велика Паладь", який може суттєво спростити перетин кордону як для легкового, так і для великовантажного транспорту.

"Угорська сторона попередньо погоджується профінансувати будівництво нового прикордонного пункту, адже це взаємовигідні умови. Він економічно важливий для обох сторін. На цьому контрольно-пропускному пункті буде проводитись спільне оформлення перевезень і українськими, і угорськими прикордонниками, що істотно спрощує процедуру перетину кордону і час, який на це йде", - цитує прес-служба радника виконуючого обов'язки голови «Укравтодору» Олександра Каву.

За даними прес-служби, проект угоди між урядами України та Угорщини про утримання прикордонних автодорожніх мостів на українсько-угорському кордоні затверджено розпорядженням Кабміну від 5 серпня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада "Укравтодор" повідомив про те, що Польща виділить 68 млн євро кредиту на проведення капітального ремонту близько 175 км на шести прикордонних автомобільних дорогах Західної України, зокрема, на п'яти дорогах у Львівській області і на одній дорозі у Волинській області.

Відповідно до держбюджету на поточний рік, фінансування дорожньої галузі становило 18,7 млрд грн. З цієї суми 6,5 млрд було виділено на розвиток і утримання автомобільних доріг, ще 12 млрд грн - на виконання боргових зобов'язань за раніше залученими кредитами.

При цьому в проекті держбюджету на 2017 рік на дорожній сектор пропонується виділити 14,8 млрд грн.