Apple отримала понад 90% світового прибутку від продажів смартфонів

Американська компанія Apple за підсумками третього кварталу отримала 91% операційного прибутку на світовому ринку смартфонів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на рейтинг консалтингового агентства Strategy Analytics.

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У грошовому еквіваленті прибуток компанії становив $8,2 млрд, відзначає видання. «Здатність компанії Apple забезпечити максимальне ціноутворення і мінімізувати виробничі витрати надзвичайно вражають», — зазначає голова Strategy Analytics Лінда Сью. На її думку, ці фактори і продовжують приносити Apple високий прибуток.

Згідно з повідомленням, компанія Samsung, яка є основним конкурентом Apple, не увійшла до звіту. Велика частина операційного прибутку, що залишився, припала на три китайські компанії: Huawei, Vivo та OPPO, передає РБК.

На частку Huawei припало 2,4% світової операційного прибутку на ринку смартфонів, що становило $200 млн, зазначає видання. За інформацією Strategy Analytics, у третьому кварталі цього року поставки смартфонів компанії Huawei зросли на 63% в річному вираженні.

Раніше, в жовтні, стало відомо, що за три місяці компанія Apple продала 45,51 млн смартфонів, що було вищим за очікування аналітиків. При цьому повідомлялося, що прибуток Apple за останні дев'ять місяців становив $46,85 млрд, що на 9% нижче доходу компанії за аналогічний період в 2015 році. Це означає, що річна виручка Apple знизиться вперше за 15 років.

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