Пілоти Lufthansa продовжили страйк до 25 листопада
Профспілка пілотів авіакомпанії Lufthansa, який 23 листопада провів страйк, продовжить акцію протесту до 25 листопада включно.
Про це повідомляється на сайті профспілки Vereinigung Cockpit (VC), що об'єднує співробітників німецьких авіаперевізників, передає РБК.
Страйк торкнеться рейсів середньої дальності з Німеччини, випливає з повідомлення. 23 листопада через страйк пілотів були скасовані близько 900 рейсів, стільки ж анулюється у четвер, 24 листопада.
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Скільки саме рейсів буде скасовано 25 листопада, поки невідомо.
На відміну від перших двох днів, у п'ятницю передбачається скасування лише внутрішньоконтинентальних рейсів з Німеччини. 23-24 листопада скасовані також міжконтинентальні вильоти з території ФРН.
Як повідомляв УНІАН, співробітники Lufthansa вимагають змінити існуючі тарифні угоди про зарплату між ними і компанією, зокрема, збільшення зарплати на 22% протягом більш ніж п'яти з половиною років для пілотів Lufthansa, її дочірньої компанії Germanwings і вантажного підрозділу Lufthansa Cargo.