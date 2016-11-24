Пілоти Lufthansa продовжили страйк до 25 листопада

Про це повідомляється на сайті профспілки Vereinigung Cockpit (VC), що об'єднує співробітників німецьких авіаперевізників, передає РБК.

Страйк торкнеться рейсів середньої дальності з Німеччини, випливає з повідомлення. 23 листопада через страйк пілотів були скасовані близько 900 рейсів, стільки ж анулюється у четвер, 24 листопада.

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Скільки саме рейсів буде скасовано 25 листопада, поки невідомо.

На відміну від перших двох днів, у п'ятницю передбачається скасування лише внутрішньоконтинентальних рейсів з Німеччини. 23-24 листопада скасовані також міжконтинентальні вильоти з території ФРН.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Lufthansa вимагають змінити існуючі тарифні угоди про зарплату між ними і компанією, зокрема, збільшення зарплати на 22% протягом більш ніж п'яти з половиною років для пілотів Lufthansa, її дочірньої компанії Germanwings і вантажного підрозділу Lufthansa Cargo.