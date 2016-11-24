На польсько-українському кордоні у чергах застрягли майже 1300 авто

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах зупинились 1290 автомобілів. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Зазначається, що на ПП «Устилуг» у чергах стоять 350 авто, «Рава-Руська» - 300, «Шегині» - 150, «Краковець» - 150, «Угринів» - 110, «Ягодин авто» - 100, «Смілиця» - 80, «Грушів» - 50.

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На кордонах із Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.