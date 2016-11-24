Україна розраховує на 50 мільйонів євро кредиту від Угорщини для облаштування кордону

Україна розраховує залучити кредит у розмірі 50 млн євро від уряду Угорщини на умовах пов'язаної допомоги для реалізації проектів облаштування українсько-угорського кордону.

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Про це йдеться у рішенні уряду, оприлюдненому на веб-порталі Кабміну.

Рамкова угода про залучення коштів було схвалено на засіданні уряду в середу, 23 листопада, і буде підписано сьогодні, 24 листопада, у рамках візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Угорщини.

«Угода передбачає надання Україні пільгового кредиту для фінансування 100% вартості контрактів на поставку товарів, робіт і послуг з Угорщини до України для будівництва, капітального і поточного ремонту ділянок доріг українсько-угорського кордону», - йдеться в пояснювальній записці до урядового рішення.

Раніше заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, коментуючи необхідність прийняття рішення, зазначала, що пільговий кредит виділяється на дуже вигідних для України умовах. «Це 50 млн євро за нульовою ставкою терміном на 18,5 років, які дадуть можливість завершити на спільному кордоні багато речей, які нам потрібні», - відзначала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року аналогічний кредит, також на облаштування кордону України, видав уряд Польщі. Розмір кредиту становив 100 млн євро.