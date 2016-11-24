В Україні з порушенням терміну транзиту перебувають майже 16 тисяч авто – ДФС

Кількість автомобілів, що перебувають на території України з порушенням терміну транзиту, з кінця вересня до теперішнього часу збільшилася з 11 тис. до 15,752 тис.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на заступника директора Департаменту організації митного контролю ДФС Євгена Сафонова.

Він зазначив, що ДФС фіксує кожен автомобіль, який знаходиться у будь-якому митному режимі на території України: тимчасове ввезення або режим транзиту.

«Все фіксується нашим програмно-інформаційним комплексом, і ми знаємо, скільки машин перебувають під митним контролем, скільки автомобілів порушили терміни тимчасового ввезення та транзиту», - цитуються в повідомленні його слова.

За його словами, зараз розробляється механізм боротьби з цим негативним явищем. Крім практичних заходів співпраці з територіальними органами поліції, ДФС підготувала пропозиції щодо внесення змін у законодавство України. Адже переважна більшість машин, які перебувають у режимі транзиту, фактично перебувають у режимі тимчасового ввезення.

"Ми пропонуємо: якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією: по-перше, цей транспортний засіб повинен бути на обліку в іноземній державі. По-друге, громадянин України повинен мати технічний паспорт автомобіля, на якому в'їжджає до України. Ми також запропонували, щоб громадянин України заповнював митну декларацію та декларував свій автомобіль у режимі тимчасового ввезення. При цьому йде щомісячна сплата грошових коштів у державний бюджет України - відсоток від суми митних платежів ", - пояснив Євген Сафонов.

Він також підкреслив, що ДФС працює над тим, щоб громадянам було вигідно сплатити відсоток за тимчасове ввезення транспортного засобу, не порушуючи термінів і транзиту, тимчасового ввезення. При цьому в пропозиціях змін до законодавства передбачена суворіша відповідальність за порушення строків.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року депутати провалили голосування про продовження терміну транзиту автомобілів в Україні до 30 днів. У той же час, деякі депутати пропонують збільшити тимчасове ввезення авто на термін до 90 днів.

З 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л тепер становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше за чинну ставку в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу тепер виглядає таким чином.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном більше 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.