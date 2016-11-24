Україна та Угорщина побудують нову автостраду на україно-угорському кордоні - Гройсман

Україна і Угорщина домовилися до 2020 року спільно реалізувати проект будівництва нової автостради на україно-угорському кордоні.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету міністрів, відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який перебуває з офіційним візитом в Угорщині, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Прем'єр-міністри України та Угорщини взяли на себе зобов'язання до 2020 року побудувати автостраду до угорсько-українському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони також обговорили низку питань щодо покращення транспортної інфраструктури у прикордонній зоні. Зокрема, будівництво об'їзної дороги навколо Берегово та реконструкцію автомобільної дороги Берегово - Мукачево, розширення і модернізацію пункту пропуску "Берегшурань - Лужанка (Астей)", будівництво нового пункту пропуску "Нодьходош - Велика Паладь" та впровадження на ньому спільного прикордонного і митного контролю, будівництво нового мосту через Тису поблизу міжнародного пункту пропуску "Чоп - Захонь", а також запуск автомобільного сполучення Дійда (Берегдійда) - Берегдароц.

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"Сторони домовились доручити міністрам закордонних справ двох країн спільно з керівниками прикордонних і митних служб опрацювати питання про запровадження спільного прикордонного контролю та можливості поліпшення роботи існуючих КПП для забезпечення максимально комфортного та швидкого перетину кордону для наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Також Гройсман підкреслив необхідність збільшення з угорської сторони кількості дозволів без оплати дорожніх зборів для українських перевізників на 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, у рамках візиту Гройсмана в Угорщину між Кабінетами міністрів двох країн було підписано угоду про виділення Україні 50 мільйонів євро для реалізації проектів розвитку прикордонної інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів затвердив проект угоди між урядами України та Угорщини про спільному утриманні автомобільних мостів в прикордонній зоні.