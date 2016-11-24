Україні треба запастися терпінням для системних реформ у залізничній галузі – Балчун

Україні необхідно запастися терпінням для того, щоб провести якісні і системні реформи в залізничній галузі, які займуть роки, заявив голова правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

Відповідну заяву Балчуна оприлюднила прес-служба компанії.

"Якщо Україна хоче думати про справжні, системні реформи, потрібно запастися терпінням. Якщо ж їй потрібні лише красиві гасла та PR, із збереженням існуючих схем і патологій, то потрібно взяти свого, добре укоріненого в місцевій реальності українського менеджера", - цитує Балчуна прес-служба.

У повідомленні з посиланням на керівника компанії зазначається, що реформування залізниці, особливо такий великий, як "Укрзалізниця", потребує часу, враховуючи "немислимі в західному світі масштаби патологій", цей процес може зайняти роки за умови надання повної політичної підтримки дій керівництва компанії.

У повідомленні підкреслюється, що коли Балчун у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, де займався реформуванням польських залізниць, у компанії спостерігалася схожа ситуація, як на "Укрзалізниці", проте саме політична підтримка його дій з боку профільного польського міністра допомогла здійснити найбільш успішне реформування залізниці в Європі.

"Укрзалізниця" – це прекрасна компанія з величезним потенціалом. Але разом з тим це фірма, яка є звичайною політичною видобутком і джерелом величезної кількості схем. Протягом багатьох тижнів я чую про підготовку проти мене кампанії в ЗМІ. Цього і слід було очікувати, тому що ми починаємо потроху реально контролювати "Укрзалізницю" і все частіше нам вдається вирішувати справи відповідно інтересам національної залізниці, а не тільки за принципом "дати заробити зовнішнім постачальникам/посередникам", – зазначив керівник "Укрзалізниці".

Балчун підкреслив, що менеджменту компанії вдалося збільшити кількість постачальників, які беруть участь у тендерах компанії на поставку дизельного палива, знизити ціни на пальне, почати ремонт локомотивів і вагонів. Крім того, "Укрзалізниця" почала проводити ремонт вагонів на потужностях власної виробничої бази і українських підприємств.

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"Таких ініціатив сотні. Аргумент, що у нас є 7 мільярдів гривень на рахунках і ми нічого з цим не робимо, є одним з найбільш помилкових, які я чув у житті. А наша заборгованість? А технічний дефолт? А процедури закупівель, фінансові результати, стабільність фірми по відношенню до фінансових установ, наш cash flow (грошові потоки - УНІАН) і інше? Потрібно знати основні принципи економіки. Поїзд моїх опонентів вже відходить, і для них це остання можливість сказати, що Балчун нічого не зробив, не впорався", – підкреслив голова "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, у другій половині листопада в деяких ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів про те, що голова "Укрзалізниці" Балчун піде у відставку, оскільки у нього немає комплексного плану перспективного бачення реформування і подальшого розвитку залізниць в Україні. Сам Балчун спростував цю інформацію.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян розкритикував Балчуна за повільне реформування відомства, а також звинуватив його в тому, що керівництво компанії не надало міністерству план розвитку "Укрзалізниці" в довгостроковій перспективі. У свою чергу, Балчун заявив про саботаж ініціатив з реформування "Укрзалізниці" на всіх рівнях компанії.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд має надати повну політичну підтримку менеджменту "Укрзалізниці" на чолі з Балчуном для проведення реформ в компанії.