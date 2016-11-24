"Новорічний подарунок від "Укрзалізниці": у 2017 році квитки подорожчають на 35%

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує в наступному році підвищити залізничні тарифи на вантажні перевезення на 25% і на проїзд у пасажирських поїздах на 35%.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександр Федоренко.

За його словами, ця індексацію залізничних тарифів закладено в проект фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік, який вже схвалений в Мінінфраструктури і найближчим часом буде відправлений на зовнішнє погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку.

Директор залізничного департаменту зазначив, що необхідність перегляду тарифів виникла у зв'язку із зростанням цін на продукцію, що закуповується для потреб залізничної галузі, зокрема, на дизельне паливо і електроенергію.

Крім того, за його словами, підвищення тарифів необхідно для часткової стабілізації фінансового стану галузі, в тому числі - для підтримки в робочому стані рухомого складу та забезпечення безпеки руху, що вимагає значних витрат, оскільки зношеність основних фондів залізничної галузі становить майже 90%.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 квітня поточного року "Укрзалізниця" підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%. При цьому "Укрзалізниця" планувала 2016 року підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

У відповідь на цю ініціативу найбільші промислові підприємства металургійної, цементної та хімічної промисловості звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.

У фінплані компанії на поточний рік не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.