На кордоні з Польщею черги майже не скорочуються: стоять 1350 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

У пункті пропуску «Устилуг» очікували оформлення 350 автомобілів, «Краковець» - 220, «Рава-Руська» - 200, «Ягодин авто» - 200, «Шегині» - 150, «Грушів» - 130, «Угринів» - 70, «Смільниця» - 30.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» у черзі стоять 25 автомобілів, у пункті пропуску «Порубне» (кордон з Румунією) – 60.

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Крім того, спостерігаються автомобільні черги у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною. Зокрема, у ПП «Лужанка» очікують оформлення 20 автомобілів, ПП «Вилок» – 15, ПП «Тиса» – 50.

За інформацією прикордонників, у пункті пропуску на кордоні з Молдовою черг немає.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15.00 у пунктах пропуску на кордоні України з Польщею у чергах стояли 1430 автомобілів. Крім того, у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною очікували оформлення 10 автомобілів, Румунією – 40 автомобілів, Угорщиною – 70 автомобілів.