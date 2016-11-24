Маршрут швидкісного поїзда Київ – Львів домовились продовжити до Перемишля

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич, відповідна домовленість була досягнута за підсумками спільного засідання Комітету з питань транспорту Верховної Ради України та комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща.

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«Відновлення пасажирського залізничного сполучення Львів – Перемишль: беремо за основу досвід спрощеного режиму перетинання кордону, який застосовувався при проведенні "Євро-2012". Прикордонники готові здійснювати контроль під час продовженого руху швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Львів, поки він буде курсувати від Львова до кордону... Загалом, це буде пілотний проект, який на практиці покаже перспективу прокладання євроколії до Львова і до Києва", – написав Дубневич, додавши, що принциповим питанням є ціна квитка на новому маршруті, яка, на думку депутата, не повинна перевищувати 5 євро.

Крім того, за словами Дубневича, українська сторона запропонувала поєднати одним шляхом Чорне і Балтійське море, щоб створити логістичний коридор від південних портів України (Одеса, Миколаїв, Херсон) і північних портів Польщі (Гданськ, Гдиня) в рамках реалізації проекту Євросоюзу, під назвою VIA Carpathia, що передбачає будівництво великої магістралі з півночі на південь.

«Євросоюз планує будівництво великої магістралі з півночі на південь. Ми в свою чергу повинні максимально використовувати транзитний потенціал України, для цього пропонуємо поєднати одним шляхом Чорне і Балтійське море», – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани з 22 грудня запустити нічний поїзд №184/183 за маршрутом Київ – Маріуполь завдяки проведеній раніше реконструкції ділянки Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Завдяки реконструкції ділянки її пропускна спроможність збільшилася до 23 пар вантажних і 4 пасажирських поїздів на добу.