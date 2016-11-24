"Укрзалізниця" збільшила до 11 кількість додаткових поїздів на новорічні свята

Публічна акціонерна компанія ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних свят, окрім раніше призначених дев'яти додаткових поїздів, призначила ще два, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, в період з 22 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року будуть курсувати наступні додаткові поїзди, які забезпечать близько 89,5 тисячі місць: № 191/192 Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6 січня, у зворотному напрямку - 29, 30 грудня та 1, 2, 7 січня; № 197/198 Київ - Ковель, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, 6 січня, з Ковеля - 30 грудня, 1, 7 січня; № 206/205 Київ - Миколаїв, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 1 січня, назад - 24, 25, 29, 30, 31 грудня; № 223/224 Київ - Одеса, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, з Одеси - 30 грудня; № 180/179 Київ - Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, назад - 29, 30 грудня, 1, 2 січня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила поїзд № 228 Одеса - Львів, що відправлятиметься з Одеси 23-30 грудня, 1-5, 7 січня, у зворотному напрямку - 24-31 грудня, 2-6 січня; № 270/269 Одеса - Харків, який відправлятиметься з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 5, 7 січня, у зворотному напрямку - 23, 24, 27, 29, 31 грудня, 3, 6 січня; № 231 Дніпро - Івано-Франківськ, який відправлятиметься з Дніпра 23-30 грудня, 1-4 січня, назад - 24-31 грудня, 2-7 січня; № 212 Запоріжжя - Дніпро - Львів, що відправлятиметься із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4, 6 січня, назад - 30 грудня, 3, 5, 7 січня; № 151/152 Львів - Івано-Франківськ, який вирушатиме в обидві сторони 30, 31 грудня; № 184 Київ – Маріуполь, який відправиться зі столиці 22 грудня, а з Маріуполя - 23 грудня.

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У повідомленні наголошується, що продаж квитків на додаткові потяги і додаткові рейси цілорічних поїздів вже відкрита на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

"Укрзалізниця" продовжує відслідковувати попит на перевезення на новорічні свята та в разі необхідності буде призначати додаткові поїзди", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на період з 22 грудня 2016 року по 4 січня 2017 року 9 додаткових поїздів, які забезпечують більше 72 тисяч місць.

Крім того, "Укрзалізниця" на передноворічні дати збільшила періодичність курсування п'яти популярних у туристів цілорічних поїздів: № 63/64 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса, № 134/133 Миколаїв - Івано-Франківськ, № 136 Одеса - Чернівці, № 148 Одеса - Київ, № 95/96 Черкаси - Львів.