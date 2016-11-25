"Бориспіль" скасував всі авіарейси в Мюнхен і Франкфурт (відео)

Третій день пасажири страждають через безлади в графіках авіакомпанії Lufthansa, її пілоти страйкують з вимогою збільшення зарплати, повідомляє ТСН.uа.

"На даний момент у "Борисполі" скасовано 7 рейсів, загалом за добу їх має бути 16. Стежити за змінами розкладу польотів в аеропорту радять за повідомленнями на онлайн-табло. Або безпосередньо у представників авіакомпанії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом за три дні Lufthansa скасувала понад 2,5 тисяч авіарейсів, при цьому незручність відчули 315 тисяч пасажирів.

Пілоти вимагають у компанії збільшення зарплати на 22%, аргументуючи це тим, що їхні доходи залишаються незмінними вже 5 років. У той же час керівництво Lufthansa погоджується збільшити ставку страйкуючих лише на 2,5%, тому пілоти вирішили продовжити страйкувати ще й в суботу.