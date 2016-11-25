В Україні спростили сертифікацію автомобілів зі США

Відповідний наказ оприлюднено на сайті міністерства.

Читайте такожВ Україні з порушенням терміну транзиту перебувають майже 16 тисяч авто – ДФС

"Погодити прийняття до розгляду органами з сертифікації для індивідуального затвердження транспортних засобів, партій частин та обладнання висновків технічної служби - ДП «Державтотрансндіпроект» про можливість застосування альтернативних технічних приписів для цілей індивідуального затвердження завершених колісних транспортних засобів категорій М1 і N1, які виготовляються великими серіями для країн, які не є державами-членами ЄС", - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. У зв'язку зі скасуванням з 1 січня 2016 необхідності сертифікації колісних транспортних засобів в Україні через державну систему сертифікації (УкрСЕПРО), до цього моменту фактично відсутній механізм оцінки відповідності транспортних засобів, вироблених в США. При цьому, чинний порядок затвердження конструкції транспортних засобів був розроблений і прийнятий на основі вимог Євросоюзу і не регулював сертифікацію американських авто. Зокрема, це викликало труднощі в імпорті електромобілів.