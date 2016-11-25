В "Укрзалізниці" розповіли, як дорожчатимуть пасажирські квитки наступного року (інфографіка)

«Укрзалізниця» виносить на розгляд відповідних міністерств і відомств питання індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35%. Про це повідомили в прес-службі ПАТ.

Індексувати тарифи пропонують в два етапи: в першому кварталі і в четвертому, щоразу на 16%.

Як стверджують в "Укрзалізниці", зміна тарифу збільшить вартість проїзду в середньому лише на 19,4%".

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Крім того, компанія має намір з січня 2017 року на 10% підвищити вартість проїзду у вагонах 1-го і 2-го класів у швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Зокрема, згідно з розрахунками, поданими в інфографіці компанії, проїзд у плацкартному вагоні за маршрутом Київ – Івано-Франківськ зараз стоїть 75,91 грн, а з 1 лютого 2017 ціна складе 89,94 грн, з 1 жовтня – 102,14 грн.

Проїзд в купейному вагоні за цим же напрямом зараз коштує 223,22 грн, з 1 лютого ціна буде підвищена до 264,5 грн, а з 1 жовтня – до 300,36 грн. При цьому квиток в СВ-вагоні зараз коштує 492,33 грн, а з лютого і жовтня 2017 року буде коштувати 583,39 грн і 662,49 грн відповідно.

Згідно з розрахунками, вартість проїзду в плацкартному вагоні поїзда сполученням з Києва до Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова становить 130,05 грн. З лютого наступного року вартість проїзду по цих напрямках зі столиці складе 154,11 грн, а з жовтня – 175 грн.

Вартість квитка у купейному вагоні та у СВ-вагоні з Києва в Одесу з лютого буде становити 341,97 грн і 730,07 грн, а з жовтня – 388,33 грн і 829,05 грн відповідно.

Місце в купейному вагоні зі столиці до Харкова зараз стоїть 230,11 грн, а з лютого подорожчає до 272,67 грн, з жовтня – до 337,38 грн. Проїзд у СВ-вагоні за цим напрямом підвищиться до 580,34 грн і 659,02 грн відповідно.

Проїзд в купейному вагоні за маршрутом Київ – Львів зараз стоїть 297,32 грн, а з 1 лютого 2017 складе 352,30 грн (СВ-вагон – 741,84 грн), з 1 жовтня – 400,07 грн (СВ-вагон – 842,42 грн). Квиток у купейному вагоні з Києва в Ужгород зараз стоїть 226,86 грн, а з 1 лютого обійдеться пасажирам в 268,81 грн, з 1 жовтня – в 305,25 грн. Проїзд у СВ-вагоні з 1 лютого подорожчає до 677,29 грн, а з 1 жовтня – до 769,11 грн.

У прес-службі "Укрзалізниці" підкреслили, що тарифи на проїзд у поїздах далекого прямування залишаються незмінними з 2014 року і потребують перегляду, так як це вимога сьогодення, засноване на офіційному рівні інфляції і рівень цін на промислову продукцію», які зросли майже вдвічі за останні два роки.

«У той же час в умовах скорочення кількості пасажирських вагонів в цьому році "Укрзалізниця" перевезла на 10% пасажирів більше, ніж за відповідний період минулого року, причому парк пасажирських вагонів зменшився на 15%», – підсумували в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН директор департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександр Федоренко повідомив про те, що в проекті фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік, який найближчим часом буде відправлений на погодження до Мінфіну і Мінекономрозвитку, закладено підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення на 25%, на проїзд в пасажирських поїздах – на 35%.

З 30 квітня поточного року "Укрзалізниця" підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%. При цьому "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

У відповідь на цю ініціативу найбільші промислові підприємства металургійної, цементної та хімічної промисловості звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.

У фінплані компанії на поточний рік не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.