На українських дорогах посилять контроль за перевантаженням: для перевірки фур закуплять 78 вагових комплексів

Державна служба України з безпеки на транспорті сьогодні, 25 листопада, оголосила тендер в системі ProZorro на закупівлю 78 габаритно-вагових комплексів.

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Згідно з умовами тендеру, очікувана ціна закупівлі становить 117 млн грн. Строк подання тендерних пропозицій - 26 грудня 2016 року.

"Незважаючи на зарегульованість процесу погоджень, на який ми витратили півроку часу, сьогодні оголошуємо тендер. Вперше, щоб не було зловживань до проведення тендеру, ми провели спільну зустріч з виробниками такого обладнання, в рамках якої узгодили рівні та прозорі умови тендерних процедур і вимог до техніки", - прокоментував це рішення міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Міністр також підкреслив, що збільшення кількості вагових комплексів є одним з головних умов якісних доріг в Україні.

"Якісні автошляхи в Україні можливі за умови дотримання двох принципів: ритмічного фінансування дорожньої галузі та належного використання доріг, запобігання їх пошкодженню перевантаженим транспортом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» Європейська комісія виділила для Державної служби України з безпеки на транспорті фінансування в розмірі 117 млн грн на придбання 78 пересувних габаритно-вагових комплексів.

Станом на середину вересня автоперевізники сплатили 0,7 млн грн штрафів за перевантаження транспорту.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

Керівництво Мінінфраструктури має намір зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, який запрацює з 2018 року.