"Укрзалізниця" скасувала низку швидкісних поїздів на Новий рік через низький попит

Про це повідомляє прес-служба УЖСК.

Зокрема, відмінено курсування швидкісного поїзда №763/764 "Дарниця - Одеса - Дарниця" з відправленням з Дарниці 31 грудня 2016 о 16:10, з Одеси – 1 січня в 5:43.

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Також скасовано поїзд №732/731 "Київ - Запоріжжя - Київ" з відправленням 1 січня 2017 із Києва о 07:15 та із Запоріжжя о 15:37.

Крім того, скасовано курсування поїздів №712/711 "Київ - Сміла - Київ" відправленням 1 січня 2017 року з Києва о 06:22 і з Костянтинівки о 16:29, №740/739 "Київ - Кривий Ріг-Головний - Київ" відправленням 1 січня з Києва о 17:24, з Кривого Рогу 2 січня 2017 року о 6:17, а також № 747/748 "Дарниця - Львів - Дарниця" відправленням 1 січня 2017 зі ст. Дарниця о 6:28 і зі Львова о 15:26.

Також, обмежується маршрут курсування поїзда Інтерсіті+ "№734/733 Київ – Красноармійськ (м. Покровськ) – Київ" до/з станції Дніпропетровськ (м. Дніпро), відправленням з Києва 31.12.2016 о 17:35, з Дніпропетровська (м. Дніпро) 01.01.2017 о 07:10.

Раніше УНІАН повідомляв, що ПАТ "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних свят, окрім раніше призначених дев'яти додаткових поїздів, призначила ще два.