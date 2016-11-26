Airbus випробував свій найбільший дводвигунний літак A350-1000 (фото, відео)

Про це пише N+1 з посиланням на Aviation Week.

Це найбільший дводвигунний лайнер з розроблених до теперішнього часу європейським авіабудівним концерном Airbus. Льотні випробування і сертифікацію літака планується завершити до кінця 2017 року.

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Новий пасажирський літак A350-1000 зможе перевозити від 366 до 440 пасажирів. Конкуруючий американський лайнер Boeing 777-300ER може перевозити 398 осіб, а Boeing 777X, що знаходиться в розробці — до 425 пасажирів. При цьому в європейському концерні обіцяють зробити авіаперевезення з допомогою A350-1000 на 25 відсотків економічніше по паливу, ніж на Boeing 777.

Перший політ A350-1000 відбувся в аеропорту Тулуза-Бланьяк на півдні Франції. Загалом, літак провів у повітрі 4 години 20 хвилин. За цей час лайнер піднявся на висоту 4,6 тисячі метрів і розігнався до 206 вузлів (382 кілометри на годину). Лайнер також зробив проліт на мінімальної припустимої швидкості 145 вузлів.

Довжина A350-1000 становить 73,8 метра, а розмах крила — 64,8 метра. Максимальна злітна маса літака становить 308 тонн. Лайнер зможе розвивати швидкість до 513 вузлів і здійснювати польоти на відстань до 14,5 тисячі кілометрів.

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Boeing планує здійснити перший політ B777X у 2018 році. Цей літак стане найбільшим у світі дводвигуновим лайнером. Літак отримає складне крило, щоб він міг без складнощів переміщатися по звичайним злітно-посадковим смугам і поміщатися в стандартні авіаційні ангари.

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Довжина лайнерів Boeing 777X в залежності від версії складе 69,8 або 76,7 метра, а розмах крила — 71,8 метра. Лайнер отримає складне крило, завдяки якому зможе поміщатися в стандартному авіаційному ангарі. Розмах складеного крила літака складе 64,8 метра. Максимальна злітна маса літака складе 351,5 тонни. Літак зможе здійснювати польоти на відстань до 16,1 тисячі кілометрів.