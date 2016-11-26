На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 1100 автомобілів

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні станом на 8:00 спостерігалося скупчення 1130 одиниць автотранспорту.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

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Найбільші черги зафіксовані в пункті пропуску "Рава-Руська" - 300 автомобілів, у ПП "Угринів" та "Ягодин-авто" коштують по 160 транспортних засобів, у "Шегинях" – 150, "Устилуг" та "Краковець" – по 100, в ПП "Грушів" – 90 та "Смільниця" – 70.

На кордоні з Угорщиною у ПП "Тиса" спостерігається скупчення 80 авто, ПП "Вилок" – 20.

У пунктах пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною та Молдовою черг не було.