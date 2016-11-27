У Греції затримали судно з українським екіпажем
19:42, 27 листопада 2016Транспорт/Звя'зок
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У Греції за підозрою у контрабанді сигарет затримали судно з українським екіпажем.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє грецька берегова охорона.
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«Вантажне судно "RS-300 № 97" під прапором України із 7 членами екіпажу, громадянами України, яке, за словами капітана, прямувало з Чорногорії до Лівану, було відбуксироване через механічні пошкодження вчора вранці в порт Πалеохора Ханьї», - йдеться в повідомленні.
За даними берегової охорони Греції, судно перевозило велику кількість сигарет, наразі з’ясовується законність вантажу.
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