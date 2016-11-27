На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,2 тисячі машин
У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею станом на 18.00 у чергах стояли 1140 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
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У пункті пропуску "Рава-Руська" очікують оформлення 250 автомобілів, "Ягодин авто" - 200, "Устилуг" - 180, "Шегині" - 150, "Грушів" - 130, "Угринів" - 120, "Смільниця" - 90 та "Краковець" - 20.
Також спостерігаються автомобільні черги у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною. Зокрема, у ПП "Косино" очікують оформлення 50 автомобілів, в ПП "Лужанка" – 10.
Крім того, на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" в черзі стоять 30 автомобілів.
Немає черг у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою, запевняють у Держприкордонслужбі.