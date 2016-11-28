Пілоти Lufthansa продовжили страйк ще на два дні

Про це сказано в заяві профспілки, пише Reuters.

«На жаль, переговори на найвищому рівні, які відбулися сьогодні (27 листопада - ред.) ні до чого не привели. Це все ще не підходяща пропозиція від Lufthansa з виплат компенсацій пілотам, і це означає, що страйк має продовжуватися», - сказав член правління профспілки Йорг Хандверг.

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Як повідомили у профспілці, страйк вплине на короткі рейси у вівторок, 29 листопада, а також на довгі й короткі у середу, 30 листопада.

У Lufthansa відзначили, що засмучені рішенням профспілки, і зазначили, що запропонують своїм пасажирам спеціальний розклад польотів у понеділок, 28 листопада.

При цьому в авіакомпанії повідомили, що рейси 28 листопада мають відбутися згідно з розкладом, оскільки профспілка не оголошувала страйк на цей день.

Минулого тижня Lufthansa скасувала близько 2800 рейсів через 4-денний страйк, що почався в середу, 23 листопада, і вплинув на 350 тисяч пасажирів. Всього з квітня 2014 року профспілка провела 14 страйків, що коштувало компанії сотні мільйонів євро.

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Відзначається, що пілоти вимагають підвищення зарплат, а профспілка відхилила останню пропозицію Lufthansa, що надійшло в п'ятницю. Авіакомпанія пропонувала в два етапи збільшити зарплату пілотів на 4,4%, а також зробити виплату в розмірі 1,8 від місячної зарплати. Профспілка в свою чергу вимагає встановити щорічне збільшення заробітної плати на 3,7% відраховуючи з 2012 року.

За даними Кельнського інституту економічних досліджень, страйки пілотів коштували Lufthansa €222 млн у 2014 році і €231 млн у 2015. Lufthansa вже заявила про збиток в €20 млн за перші два дні страйку минулого тижня.