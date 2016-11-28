"МТС Україна" відкликала заявку на покупку мобільного оператора "ТриМоб"

Один із найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» (бренд Vodafone) відкликав з Антимонопольного комітету України (АМКУ) документи на придбання контрольного пакету акцій дочірньої компанії «Укртелекому» - оператора мобільного зв'язку «ТриМоб».

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Як повідомила УНІАН прес-служба оператора, дане рішення було прийнято у зв'язку з неузгодженістю угоди з Фондом державного майна України (ФДМУ).

«Прийнято рішення поки відкликати документи, оскільки немає погодження ФДМУ. У разі зміни ситуації, ми не виключаємо того, що повернемося до цього питання», - повідомила прес-служба компанії «МТС Україна».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2016 року АМКУ почав розглядати питання про купівлю оператором «МТС Україна» контролю над оператором «ТриМоб».

На думку деяких гравців ринку, дана угода була б вигідна оператору «МТС Україна», оскільки для запуску 3G-мережі в Житомирській і Черкаській областях йому потрібен відповідний дозвіл на звільнення частот, що використовуються військовими, в той час як «Трімоб» у такого дозволу не потребує. Таким чином, придбання контролю над дочірнім підприємством «Укртелекому» дозволить «МТС Україна» значно прискорити запуск 3G-мережі в зазначених областях.

«МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. 100% акцій «МТС Україна» належать компанії Prelludium B. V. (Нідерланди). Оператор входить в міжнародну телекомунікаційну групу МТС. У жовтні 2015 року «МТС Україна» підписала договір про стратегічне партнерство з британською компанією Vodafone про використання на українському ринку її бренду.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку за кількістю користувачів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).