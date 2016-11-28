ЄІБ виділить 150 мільйонів євро на модернізацію українських залізничних шляхів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір виділити публічній акціонерній компанії "Укрзалізниця" кредит у розмірі 150 млн євро на проведення модернізації близько 250 км залізничних шляхів у південних регіонах України.

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Згідно з повідомленням на сайті банку, 23 листопада ЄІБ затвердив кредит на цю суму.

У повідомленні зазначається, що проект спрямований на поліпшення транспортної інфраструктури України і сприятиме розвитку транспорту.

Загальна вартість проекту становить близько 314 млн євро.

"До схвалення фінансування Радою директорів банку та до підписання кредитної угоди проект перебуває на стадії оцінки і переговорів", - наголошується на сайті банку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік, компанія планує наступного року залучити близько 9 млрд грн кредитів міжнародних фінансових організацій для реалізації низки інфраструктурних проектів.

Зокрема, німецький держбанк KfW планує виділити близько 60 млн євро, або 1,8 млрд грн, на закупівлю 13-14 тепловозів.

Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк має намір виділити Україні по 150 млн євро на електрифікацію ділянки Долинська – Миколаїв – Колосівка, з цих коштів до 2017 року планується освоїти 2,17 млрд грн, або понад 70 млн євро, які підуть на реконструкцію даного напрямку.

Крім того, «Укрзалізниця» планує у 2017 році придбати майже 3,6 тис. вантажних вагонів за кошти ЄБРР, який виділить на ці цілі близько 150 млн дол., або 4 млрд грн. У цілому компанія має намір поповнити парк на 6,6 тис. вантажних піввагонів.