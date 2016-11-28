День нам "зробили" силовики: прокуратура проводить обшуки в Херсонському порту (фото)

Співробітники управління з питань боротьби з економічною злочинністю та військової прокуратури проводять обшуки в Херсонському морському торговельному порту з метою вилучення документації щодо одного з клієнтів порту і одного з колишніх керівників підприємства, повідомив виконуючий обов'язки директора ДП "Херсонський морський торговельний порт" Андрій Соколов на своїй сторінці в мережі Facebook.

Читайте такожУ Мінінфраструктури хочуть скоротити збори в морпортах мінімум вдвічі

"День нам «зробили» силовики: на початку одинадцятої близько десяти осіб «завітали» з обшуком... Показали постанову суду, в якій зазначено адресу зовсім не портовську, але це їх не зупинило. Шукають документи щодо одного з клієнтів порту і щодо одного з колишніх керівників", - написав Соколов.

Він наголосив, що у зв'язку з проведенням обшуків роботу держпідприємства заблоковано.

"Враховуючи «особливості» українських силовиків, більш ніж переконаний, що це спроба дестабілізувати діяльність державного порту. Дуже брудне замовлення", - наголосив керівник порту.

У свою чергу, міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у мережі Facebook висловив стурбованість ситуацією з почастішанням обшуків на підприємствах портової галузі силовими структурами і наголосив, що міністерство діяло завжди публічно, а будь-яке рішення приймає тільки з максимальним залученням усіх причетних. Приміром, за кількістю позаштатних радників із силових структур міністерство теж "попереду всіх".

"І коли мій заступник перебуває в Сінгапурі на переговорах, а її співрозмовник демонструє їй фото обшуку з автоматами, який в цей самий день відбувається у сінгапурській компанії в українському порту, або в компанії ТІС, або, як зараз, в порту Херсона - у іноземних інвесторів відразу виникає питання: це точно рай для їхніх інвестицій?! Будь-яка перевірка - ми підтримуємо і готові все пояснити та надати. Але "маски-шоу" - це втрата для держави, а не досягнення", - написав міністр.

Омелян також зазначив, що завдання держави полягає у створенні прозорого та ефективного державного механізму, який забезпечить рівні правила гри і вільну конкуренцію для всіх, а також створить умови для інвестора з метою створення додаткових робочих місць.

"І від цього виграють всі! Єдиний можливий механізм залучення великих інвестицій у галузь, яка їх вкрай потребує, - це визначення стратегічних партнерів, провідні світові компанії... Безумовно, це дуже не подобається тим, хто звик зловживати з поставками дизеля, постачати "запатентовані" товари, "днопоглиблювати" державний бюджет, "втрачати" державне майно, призначати "своїх" на посади для гарантії існування потоків. Вони називають це бізнесом, заробітками, хоча це банальні крадіжки чистої води. Так ось, так не буде!" – наголосив міністр.

Він також додав, що його позицію щодо прозорості та боротьби з корупцією, системного підходу та розвитку інфраструктури підтримують прем'єр-міністр Володимир Гройсман, керівництво "Народного фронту" та представники бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, раніше обшуки пройшли на терміналах одного з найбільших стивідорів України – «Трансінвестсервісу» (ТІС), що оперує в акваторії морського торговельного порту «Южний» (Одеська обл.) у справі про проведення днопоглиблювальних робіт, здійснених ТІС у 2006-2010 роках.