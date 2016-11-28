Перевізників з початку року оштрафували на 2,6 мільйона за перевантаження фур (інфографіка)

Державна служба України з безпеки на транспорті з початку року нарахувала автоперевізникам штрафів на 2,653 млн грн за порушення норм габаритно-вагового контролю на українських дорогах.

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Про це йдеться в звіті Міністерства інфраструктури.

Крім того, згідно зі звітом, з початку року автоперевізникам також було нараховано 39,4 млн грн плати за проїзд. При цьому в міністерстві не уточнили, яку суму вже сплатили перевізники.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила тендер в системі Prozorro на закупівлю 78 габаритно-вагових комплексів. Згідно з умовами тендеру, очікувана ціна закупівлі становить 117 млн грн. Термін подання тендерних пропозицій – до 26 грудня 2016 року.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

Керівництво Мінінфраструктури має намір зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, який запрацює з 2018 року.