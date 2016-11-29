Вагони іржавого призначення: залізнична інспекція від програми "Гроші"

Ви можете навіть не підозрювати, що сідаєте у вагон, де не працює половина деталей.

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Програма “Гроші” проводить ексклюзивне розслідування і покаже вам, у яких умовах доводиться працювати машиністам та чому пересування українською залізницею може бути небезпечним для життя.

Прості залізничники намагаються втримати на плаву монополіста-гіганта, що розсипається на ходу.

"Дніпровагонмаш", де виробляються вагони, вперше за 10 років отримало несподіване замовлення "Укрзалізниці" на виготовлення 250 напіввагонів.

Усього цього року УЗ купує 1000 напіввагонів, та це - крапля в морі. В Україні терміново потрібно замінити 35 тисяч.